Ижевск, , 08:31 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 марта провели 963 224 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3163 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3429 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом три человека. Накануне также было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 380 человек.

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