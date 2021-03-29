Москва, , 08:31 — REGNUM Поездки на такси будут обходиться жителям России на 5−10% дороже из-за увеличения цен на бензин. Об этом предупредила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, пишет 29 марта газета «Известия».

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Цены на горюче-смазочные материалы продолжают расти, и это «вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков», отмечает издание. Зарипова ссылается на данные Счётной палаты РФ и прогноз Независимого топливного союза (НТС).

СП в годовом отчёте, опубликованном в марте, предупредила о возможном повторении топливного кризиса 2018 года. НТС в направленном премьер-министру Михаилу Мишустину письме попросил принять меры по стабилизации топливного рынка. При худшем сценарии, отметили в организации, бензин до конца года будет стоить на 14% дороже.

В Общественном совете по развитию такси отмечают, что в Приморском крае перевозчики подняли цены в несколько раз с начала года. Топливо там подорожало на 2−3 рубля за литр, а в среднем по России — на 1−1,5 рубля за литр. В Хабаровске отмечался рост цен на такси в 2−3 раза.

Таксопарки, добавляет Зарипова, беспокоятся из-за роста стоимости метана. Если цены на этот вид топлива заметно вырастут, переоборудование транспортных средств затормозится.