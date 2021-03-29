Берлин, , 08:33 — REGNUM В сети появились изображения интерьера электромобиля Mercedes-Benz EQS с 1,4-метровым дисплеем. Снимки распространила пресс-служба автокомпании.

Салон Mercedes-Benz EQS Пресс-служба Mercedes

На передней панели модели под 56-дюймовым стеклом находятся три дисплея. Вся эта система называется MBUX Hyperscreen. Она оснащена восьмиядерным процессором, 24 Гб ОЗУ и искусственным интеллектом.

Отмечается, что этим комплексом модель EQS будет комплектоваться за дополнительную плату, однако изображений салона без него пока нет.

Также EQS сможет похвастаться большим проекционным экраном с дополненной реальностью. В автомобиле предусмотрена система ароматизации воздуха специальным фирменным ароматом No.6 MOOD Linen.

Благодаря длинной колесной базе салон в автомобиле будет просторный. Он будет больше, чем в S-классе.

Дебют флагманской модели запланирован на 15 августа нынешнего года.

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