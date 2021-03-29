Кемерово, , 08:30 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в регионе достигло 610, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончались три женщины 1936, 1940 и 1953 годов рождения, проживавших соответственно в Юргинском районе, Кемерове и Мариинском районе.

У пациенток развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У самой пожилой скончавшейся было также заболевание центральной нервной системы.