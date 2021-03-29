Челябинск, , 08:30 — REGNUM В Миассе Челябинской области сбытчик фальшивых денег отдан под суд. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным следствия, этот ранее уже судимый гражданин 1980 года рождения приобрёл у неизвестного лица несколько поддельных пятитысячных купюр. Ими он расплачивался в магазинах Миасса и Чебаркуля. Всего установлено пять преступных эпизодов на общую сумму 25 тыс. рублей.

Сейчас ему грозит до восьми лет колонии. Также следователи ищут и других лиц, причастных к этому деянию.