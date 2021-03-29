Ижевск, , 08:29 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне также было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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Умерла женщина в возрасте 71 года, а также 71-летний и 87-летний мужчины. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 380 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 28 марта, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 751 человек, из которых двое умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 29 марта в республике выявили 80 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 83 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 594 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3074 человека. За неделю число активных носителей вируса выросло более чем на 20 человек.