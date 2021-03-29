Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM Непотушенная сигарета стала причиной пожара в жилом комплексе «Алатау» в Нур-Султане, сообщили 29 марта на странице городского департамента по чрезвычайным ситуациям в Instagram.

Экстренное сообщение о возгорании поступило 28 марта в 23 часа 33 минуты (20:33 мск). На месте пожарные обнаружили, что квартира на пятом этаже полностью охвачена огнем — горела мебель и домашние вещи на площади 40 кв. метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Напомним, 5 марта в Нур-Султане произошел пожар в кафе «Дастархан» и столовой «Избушка», которая находилась по соседству. В результате пожара никто не пострадал.