Москва, , 08:26 — REGNUM В России в 2020 году зарегистрировано 57 завозных случаев малярии, в январе-феврале 2021 года выявлено еще четыре новых завозных случая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В мире ежегодно регистрируется около 250 млн. новых случаев заражения и порядка 500 летальных исходов от малярии. Самая уязвимая группа населения в отношении заражения малярией — это дети до 5 лет.

Малерия широко распространено в странах Экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки. ВОЗ рекомендует подтверждать предполагаемые случаи малярии диагностическим тестированием.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии был разработан и зарегистрирован ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора.

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