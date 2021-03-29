Москва, , 08:26 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минфином намерены ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, налоговая служба направила в Министерство финансов документы, которые предусматривают изменения в законах «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также в КоАП.

В частности, в России предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться контрольно-кассовая техника.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта Федеральная налоговая служба получила возможность запрашивать у банков копии паспортов клиентов, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, документы о представителях клиентов и другие документы. Такое право налоговикам даёт вступивший в силу закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 17 февраля и разрешающий расширенный доступ к банковской тайне.

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