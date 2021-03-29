Уфа, , 08:24 — REGNUM 63-летний велосипедист скончался после наезда на него автомобиля в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 28 марта на автотрассе в Иглинском районе. Автомобиль «Ладой Гранта», за рулем которого находился 26-летний мужчина, двигался по дороге Красный Восход — Иглино. На 24 км этой трассы это автотранспортное средство наехало на 63-летнего мужчину, который двигался на велосипеде ему навстречу.

Отмечается, что велосипедист получил не совместимые с жизнью травмы.

«Известно, что водитель «Лады» находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1,032 мг/л», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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