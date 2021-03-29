Эльбан, , 08:37 — REGNUM В центре скандала оказалась Эльбанская больница Хабаровского края — водители и персонал скорой медицинской помощи вынуждены возить вместе с пациентами канистры с бензином. Медики и больные жалуются на запахи и головные боли. Не исключается и трагический момент в данной ситуации.

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«Вот так и ездим с канистрами. Пары идут. Помимо того, что канистры берём, ещё же бензин надо оттуда «вытащить». Вот приезжают в гараж, ставят её и каждый по десять литров наливает себе. Конечно, люди травятся. Доиграются, взорвемся так когда-нибудь», — рассказал DVHAB.ru один из сотрудников скорой помощи.

Водители бензин вынуждены закупать впрок — ездят за ним за 32 км от посёлка. Несмотря на то, что в Эльбане есть своя заправка, топливо покупают в Амурске и увозят с собой по 50 литров. Связано это с экономией — ННК «Альянс» отпускает горючее дешевле.

«Мы филиал Амурской ЦРБ, поэтому покупка топлива у нас только через АЗС в Амурске. Это решение руководства. Когда едут туда, везут с собой канистры — чтобы, вернувшись, заправить остальные машины. У нас есть скорая помощь, неотложная помощь, два автомобиля поликлиники. Мы не раз уже писали служебные записки главврачу. Ведь это противоречит всем нормам пожарной безопасности», — пояснила заведующая филиалом больницы в Эльбане Галина Дубоделова.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв во время рабочей поездки в посёлок Эльбан 3 марта посетил местную больницу и пообщался с пациентами, выслушал жалобы, которых оказалось не мало.