Улан-Удэ, 29 марта 2021, 08:23 — REGNUM Правительство России выделит Бурятии 14 млрд рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение согласовал президент страны Владимир Путин.
По словам главы региона, все очистные сооружения будут обеспечивать полную очистку стоков, в конечном итоге попадающих в Байкал. Объекты будут построены и реконструированы в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, девяти посёлках и девяти сёлах.
Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» и должны быть завершены к 2024−2025 году.
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