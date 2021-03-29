Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM Правительство России выделит Бурятии 14 млрд рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение согласовал президент страны Владимир Путин.

По словам главы региона, все очистные сооружения будут обеспечивать полную очистку стоков, в конечном итоге попадающих в Байкал. Объекты будут построены и реконструированы в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, девяти посёлках и девяти сёлах.

Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» и должны быть завершены к 2024−2025 году.

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