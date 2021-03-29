Ижевск, , 08:23 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 29 марта выявили 80 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 83 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 594 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

В числе новых носителей инфекции — шестеро детей в возрасте до 14 лет и 25 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 73 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 27 140 человек. 380 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки, было зарегистрировано по три летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3074 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 марта в республике всего провели 956 632 исследования для выявления заражения коронавирусом. Накануне было проведено 3727 тестов на коронавирус.

.