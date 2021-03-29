Лос-Анджелес, США, , 08:23 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 96:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Орландо» Дуэйн Бэйкон, записавший на свой счёт 26 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал разыгрывающий Деннис Шрёдер, набравший 24 очка. Кроме того, форвард Кайл Кузма сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

В настоящее время «Лейкерс» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА. «Орландо» идёт на 27-м месте.

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