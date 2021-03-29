Джакарта, , 08:22 — REGNUM Нефтеперерабатывающий завод в Индонезии, где произошел пожар, является государственным активом, который играет важную роль для экономики страны, сообщает Antara.

«На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina произошел инцидент, который вызвал пожар в резервуаре T-301G, который начался примерно в 00:45 по местному времени», — говорится в заявлении нефтяной компании Pertamina.

Согласно информации с официального сайта Pertamina, НПЗ в округе Индрамаю является шестым нефтеперерабатывающим заводом компании Pertamina, основным видом деятельности которого является переработка сырой нефти в нефтепродукты.

Завод мог стать ведущим нефтеперерабатывающим заводом в Азии к 2025 году. Этот нефтеперерабатывающий завод был построен в 1990 году и начал работу в 1994 году. Он расположен в провинции Западная Ява, примерно в 200 км от столицы Индонезии Джакарты.

Кроме того, этот нефтеперерабатывающий завод также имеет стратегическое значение для поддержания стабильности поставок топлива в Джакарту, Бантен, Западную Яву и прилегающие районы.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек получили серьезные ранения, а трое других пропали без вести в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в округе Индрамаю в Индонезии.

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