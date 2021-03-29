Тюмень, , 08:21 — REGNUM В Тюменскую область поступило ещё 15 600 доз вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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На сегодня общее число поступившей в регион вакцины от коронавируса составляет 70 742 дозы. Вакцинировано 54 338 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 45 324 тюменца. В листе ожидания находятся 29 920 жителей региона, записаны на вакцинацию 6 879 человек.

В оперативном штабе напоминают, что записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.