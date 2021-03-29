Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Соединенные Штаты обеспокоены сотрудничеством между Китаем и Ираном. Об этом 29 марта заявил журналистам президент США Джо Байден, его беседу с ними транслировали американские телекомпании.

В ответ на просьбу прокомментировать «зарождающееся партнерство между Пекином и Тегераном», Байден заявил, что он «на протяжении (многих) лет обеспокоен» данным обстоятельством.

Отметим, ранее между КНР и Ираном был заключен договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет, куда входит партнерство в экономической и культурной сферах.