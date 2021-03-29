Москва, , 08:19 — REGNUM Правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством финансов РФ. Об этом 29 марта сообщает РБК.

Данную инициативу выдвинул глава глава ФНС Даниил Егоров на заседании госкомиссии госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Как пояснил Егоров, осуществление госконтроля за деятельностью на рынках показало незаинтересованность, а часто и сопротивление арендаторов и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли. Это не может не влиять на выполнение задачи по борьбе за теневым оборотом на рынках, которая была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным.

ФНС и Минфин предложили переработать ряд законопроектов, которые были подготовлены и внесены в правительство в рамках исполнения поручения президента. В частности, предлагается уменьшить перечень случаев, когда на рынке можно не применять ККТ и обязать арендаторов перед подписанием договора аренды подтвердить наличие ККТ.

Компании, управляющие рынками, будут обязаны контролировать у арендаторов наличие прошедшей регистрацию ККТ, запрещать допуск на рынок лиц, чья деятельность была приостановлена. Также предлагается ввести «упрощённый» порядок привлечения к административной ответственности продавцов на рынке в виде предупреждения.

В пресс-службе ФНС уточнили, что предлагаемые поправки были направлены на фактическую реализацию уже существующих норм. Связано это с тем, что чёткие границы применения ККТ на розничных рынках не регламентированы и этим пользуются недобросовестные арендаторы. В частности, часто имеет место мимикрия под «льготные» категории при фактическом отсутствии права на них.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сокращении оборота розничной торговли в феврале текущего года.

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