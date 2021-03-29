Денвер, США, , 08:18 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 126:102.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, записавший на свой счёт 21 очко.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал форвард Джамайкл Грин, набравший 20 очков. Кроме того, центровой Никола Йокич сделал дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

В настоящее время «Денвер» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Атланта» идёт на 14-м месте.

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