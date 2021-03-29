Киев, , 08:24 — REGNUM Украине следует в первую очередь остановить боевые действия в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович 28 марта в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, кровопролитие в Донбассе возможно остановить политико-дипломатическим путём, однако сама война будет продолжаться ещё очень долго.

«[Война] не закончится на дипломатическом фронте, информационном и экономическом. Будут провокации спецслужб, соответствующая борьба, будет работа против нас внутри Украины, это долгая история», — добавил Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинской стороне следует выступать за проведение встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, таким образом, Украина покажет миру, что «готова на всё» ради мира в Донбассе.

Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь способствует выполнению Украиной Минских соглашений. При этом власти Украины бездоказательно обвиняют РФ в некой «агрессии», пытаясь таким образом снять с себя ответственность за начало гражданской войны в регионе.

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