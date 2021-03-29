Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM В Свердловской области видеоблогер заплатит жительнице Ирбита компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

В марте 2020 года женщина обнаружила на YouTube три ролика, которые были размещены ещё в 2018 году. На них фиксировались совершённые ею правонарушения. При этом своего согласия на опубликование видео она не давала. Гражданка обратилась в Ирбитский районный суд и потребовала компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил её иск и обязал блогера уплатить 5 тыс. рублей.

Гражданин подал апелляцию в Свердловский облсуд. И там пришли к выводу, что хотя съёмка проходила в общественном месте, но объектом внимания была именно эта женщина. Также в судебной инстанции решили, что за свои правонарушения жительница Ирбита уже была наказана на основании этих записей, и размещение их в интернете не требовалось, тем более что гражданка не является публичным лицом.