Тбилиси, , 08:23 — REGNUM В Евросовете разработали предложения по разрешению политического кризиса в Грузии, но политические партии этой страны сами должны прийти к компромиссу. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 28 марта заявил представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон.

Он прибыл в Тбилиси, чтобы выступить посредником на переговорах между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий.

«Мы сделаем всё, чтобы помочь партиям. У нас есть предложения, идеи, которые мы предложим для того, чтобы помочь, но компромисс должны найти сами партии», — сказал представитель Евросовета.

Он добавил, что ответственность за то, чтобы Грузия вышла из кризиса, несут политические лидеры этой страны, а не Евросоюз. Даниэльсон призвал стороны проявить смелость и пойти на взаимные уступки.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Даниэльсон второй раз прибыл в Грузию, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию.

Читайте ранее в этом сюжете: С членами «Грузинской мечты» было невозможно договориться – оппозиционер