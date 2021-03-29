Оренбург, , 08:15 — REGNUM Администрация Оренбурга заключила муниципальный контракт с существующим приютом для животных, находящимся на ул. Донгузской, на отлов и содержание животных. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава города Владимир Ильиных.

Согласно договору в Оренбурге отловят 78 собак. «Отлов уже начат. По данному контракту он будет осуществляться в отношении особо агрессивных особей», — отметил Ильиных и добавил, что прорабатывается вопрос поиска и других подрядчиков на отлов безнадзорных животных.

Напомним, в областном центре обостряется проблема бездомных собак. Стаи животных заполонили город. Ранее в муниципальном УЖКХ проинформировали, что в городе числится около 10 тыс. бродячих собак при норме в 3 тысячи.

В 2021 году в Оренбурге планируют построить приют для бездомных животных на 500 голов. Ясно, что существующего приюта на Донгузской и нового приюта явно не хватит для того, чтобы решить болезненную проблему. Горожане признаются, что любят животных, но на кону безопасность детей, поэтому на любовь к собакам приходится закрывать глаза. Люди просят обеспечить безопасное передвижение по улицам и защитить от злобных собак.

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