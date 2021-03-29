Москва, 29 марта, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 26 марта завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 4,55%, до $64,46. Цена повышалась с открытия Азиатской сессии. Ее повышению способствовала ситуация с блокировкой в Суэцком канале, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Suezcanal.gov.eg Суэцкий канал

Попытка снять контейнеровоз Ever Given с мели буксирами не удалась. Президент Египта распорядился подготовиться к разгрузке судна. Работы по открытию канала могут занять около двух недель, что приведет к сокращению поставок сырой нефти и нефтепродуктов.

Из-за блокировки Суэцкого канала могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы, которые зависят от поставок ближневосточной нефти.

Сегодня, 29 марта, на торгах в Азии Brent стоит $63,69 (-1,22%) за баррель. Цена корректируется после пятничного роста. Из-за ситуации в Суэцком канале покупатели держат руку на пульсе, чтобы продолжить продвижение к уровню $66,25.

Рост котировок сдерживается третьей волной коронавируса в ЕС. Здесь нужно отслеживать динамику доллара и евро, так как из-за бегства из рисковых активов цена на нефть тоже подешевеет.

Поддержка проходит на уровне $61,30. Если она не устоит и усилится давление на австралийца и новозеландца, то возрастут риски опуститься до уровня $58 за баррель.

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