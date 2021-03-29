Москва, , 08:18 — REGNUM После того, как человечество с помощью вакцин от COVID-19 будет защищено от коронавирусной инфекции, новый вирус начнет распространяться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом 29 марта заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».

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"Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», — сказал он.

Кроме того, эпидемиолог отметил, что теперь очаги возбудителя инфекции будут все время находиться рядом с человеком и при этом станут эволюционировать, а также подчеркнул, что человечеству нужно приготовиться к длительному существованию с новым вирусом.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день общее число носителей коронавируса в мире составляет 127 116 891.