Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В Бурятии режим ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса продлён до 30 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперативного штаба 26 марта.

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«На сегодняшний день в Бурятии коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Несмотря на тенденции к снижению показателей в целом по республике, в некоторых районах всё еще отмечается высокий уровень заболеваемости», — отметил главный санврач по региону Сергей Ханхареев.

Таким образом, пожилые граждане и лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением привитых от COVID-19. Сохраняется требование социальной дистанции и масочного режима.

Заведения общепита должны закрываться не позже 24 часов, число посетителей за одним столом ограничено. Кафе и ресторанам всё ещё запрещено проведение развлекательных мероприятий, в том числе свадеб, фуршетов, корпоративов и так далее. При этом ЗАГС возобновляет регистрацию браков с гостями.

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