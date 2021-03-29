Самара, , 08:17 — REGNUM Руководителя пивной компании оштрафовали за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 62 млн рублей в Самаре. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в 2017 году и в 2018 году руководитель ООО «Городцовское Пиво» уклонился от уплаты акцизов на общую сумму свыше 62 млн рублей: он внес в налоговые декларации недостоверную информацию об объемах выпущенного и проданного подакцизного товара.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам уклонения от уплаты налогов. В результате суд оштрафовал подсудимого на 250 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в отношении ООО НПП «Агросфера» возбуждено уголовное дело по факту крупного уклонения от налогов.