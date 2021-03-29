Тампа, США, , 08:12 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 122:117.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, записавший на свой счёт 26 очков.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал защитник Си Джей Макколлум, набравший 23 очка.

В настоящее время «Портленд» занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Торонто» идёт на 24-м месте.

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