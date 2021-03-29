Барнаул, , 08:11 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 29 марта от коронавируса прививается 83 336 человек (+1092 за выходные дни 27−28 марта 2021 года). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 20 799 человек получили первую прививку и 62 537 человек полностью привиты (+2678 за выходные дни).

Всего в регион поступило 95 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак». Это на 10 400 комплектов больше, чем было на прошлой неделе.

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