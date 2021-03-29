Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в России на вторичном рынке было продано 40,5 тыс. автомобилей премиум-сегмента. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в прошлом месяце перепродажи премиальных машин в России выросли на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом реализация всех легковых машин на вторичном российском рынке в РФ снизилась на 1%.

Чаще всего в России перепродавали премиальные авто немецких производителей. Среди них: Mercedes-Benz (10,1 тыс. ед.), BMW (9,9 тыс. ед.) и Audi (7,3 тыс. ед.).

Также в пятёрку популярных подержанных машин премиум-сегмента попали автомобили японской компании Lexus (3,9 тыс. ед.) и британского автопроизводителя Land Rover (2,5 тыс. ед.).

Ранее стало известно, что компания Geely планирует создать новый бренд, под которым будут выпускаться электрокары премиум-класса на базе платформы Sustainable Experience Architecture (SEA). Собирать такие автомобили будет дочерняя компания Geely — Lingling Technologies.

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