Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM Лаборатории Казахстана за минувшие сутки выявили 1492 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 29 марта заявили в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 415, Нур-Султане — 346, Алма-Атинской области — 120, Западно-Казахстанской области 94. Общее число случаев COVID-19 достигло 241 873, выздоровели 217 168 человек, скончались 3014 пациентов.

С 1 августа 2020 года по 28 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировали 50 433 случаев пневмонии с признаками коронавируса, в том числе 22 — за минувшие сутки, выздоровели — 47 645 пациентjd, скончались — 682 человека.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число новых случаев заражения коронавирусом 1 марта составляло 622. Для нормализации ситуации в регионах республики ужесточают ограничительные меры.

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