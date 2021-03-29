Сеул, , 08:14 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 384 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 370 случаев заражения локальные, ещё 14 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 102 141.

Известно, что 28 марта в Южной Корее выявили на 98 носителей коронавируса меньше, чем 27 марта. Однако представители органов здравоохранения связывают спад числа инфицированных исключительно с сокращением количества тестов в выходные дни.

Число жертв пандемии увеличилось на четыре человека — до 1726. Коэффициент смертности составил 1,69%.