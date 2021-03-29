Хабаровск, , 08:10 — REGNUM В Хабаровске готовятся к традиционной весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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С 1 апреля по 15 июля на военную службу запланировано отправить 650 парней призывного возраста: от Кировского и Краснофлотского районов — 200 человек, от Центрального и Железнодорожного — 240, от Индустриального — 210.

Военные не исключают ажиотажа весеннего призыва-2020, когда вместо ожидаемых 670 «срочников» на службу отправили 730 жителей Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 2 апреля будет организована работа горячей линии по приему звонков по поводу призыва на военную службу.