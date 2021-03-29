Москва, 29 марта, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В течение дня 26 марта пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 75,60−76,20 руб. Рубль укрепился к доллару США сильнее всех из-за его ослабления на глобальном валютном рынке, а также резкого роста нефтяных котировок заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,73%, до 75,65 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 89,24 руб., фунт/рубль — на 0,31%, до 104,34 руб.

Цена на нефть марки Brent подскочила более чем на 4% из-за опасений, что на освобождение контейнеровоза Ever Given, блокирующего Суэцкий канал, может потребоваться несколько недель, что приведет к сокращению поставок сырой нефти и нефтепродуктов.

Сотни судов стоят в очереди на прохождение канала. Если операция по снятию с мели затянется на пару недель, то из-за блокировки Суэцкого канала могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы, которые зависят от поставок ближневосточной нефти.

В Европе возможен дефицит электроники и других товаров, импортируемых из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сегодня, 29 марта, на торгах в Азии Brent стоит $63,68 за баррель. Основные валюты показывают смешанную динамику по отношению к доллару США.

Экономический календарь на сегодня пустой. На рынки продолжат оказывать влияние ситуация в Суэцком канале и новости о блокировках в ЕС.

На уровне 75,60 руб. образовалась сильная поддержка. Так как выходные прошли спокойно, то на растущих ценах на нефть продавцы могут проверить ее на прочность. При успешной попытке пройти уровень, падение доллара продолжится до отметки 75 руб.

Повышение пары доллар/рубль выше 76,25 руб. усилит давление на рубль, открыв дорогу покупателям к уровню 77,50 руб.

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