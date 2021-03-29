Пекин, , 08:05 — REGNUM На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 на территории Китая прошли свыше 102 млн человек. Об этом 29 марта говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения.

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«По состоянию на 27 марта в Китае сделано уже 102,417 миллиона прививок от COVID-19», — указывается в сообщении.

Отметим, на сегодняшний день в Китае выявлено в общей сложности 90 182 носителя коронавируса за весь период пандемии, 33 из которых — за последние 24 часа.