Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавируса достигло 35 953. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 56 новых носителей. Накануне прирост составил 59 новых случаев.

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Выздоровели за сутки 13 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 34 236 человек. Скончались за весь период пандемии 779 человек (+2 за сутки). В стационарах региона остаётся 521 больной COVID-19, на дому продолжают лечиться ещё 417 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 729 коек, занято — 521, свободно — 208 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%», — отметили в оперштабе.