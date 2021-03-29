Джакарта, , 08:02 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Западной Явы отметило, что пять человек получили серьезные ранения, а трое других пропали без вести в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в округе Индрамаю в Индонезии, сообщает CNN Indonesia

«Трое человек пропали без вести», — говорится в заявлении регионального агентства, сделанном 29 марта 2021 года.

В результате пожара пострадали десятки человек. Легкие травмы получили 14 человек, тяжелые — 5 человек. Ещё 912 человек эвакуировали в три пункта приема беженцев.

Что касается причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), предположительно, произошла утечка газа около 23:00 по местному времени, а около 00:00 был слышен взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, около 20 человек пострадали в результате взрыва с последующим крупномасштабным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява.

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