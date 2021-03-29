Иркутск, , 08:00 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2102 человек, причём 23 из них погибли только за выходные дни (27−28 марта 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 29 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 61 413 человек (+509 за выходные дни). Госпитализированы 1557 пациентов (+56 за выходные дни).

Выздоровели 58 690 пациентов (+203 за выходные дни). Ещё 259 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3за выходные дни).

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