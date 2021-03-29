Токио, , 07:59 — REGNUM Власти Японии намерены направить группу специалистов в Египет для работы в районе Суэцкого канала. Об этом 29 марта заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

«Мы проводим согласование с имеющими к этому отношение ведомствами, чтобы осуществить отправку гражданских специалистов», — сказал он на брифинге в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, владельцем которого является японская компания Shohei Kisen, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перегородив русло и заблокировав движение. Ранее его удалось снять с мели.

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