Самара, 29 марта 2021, 08:01 — REGNUM Проверку по факту получения дошкольником травмы в детском саду, которая повлекла ампутацию части фаланги пальца, проводит прокуратура в Тольятти. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.
Сообщается, что 22 марта 2021 в детском дошкольном учреждении «Солнышко» в г. Тольятти малолетний ребёнок получил тяжелую травму. В результате трехлетний малыш лишился части фаланги пальца.
Сотрудники прокуратуры оперативно начали проверку по данному факту.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело после падения малыша в открытый колодец.