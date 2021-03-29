Самара, , 08:01 — REGNUM Проверку по факту получения дошкольником травмы в детском саду, которая повлекла ампутацию части фаланги пальца, проводит прокуратура в Тольятти. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Сообщается, что 22 марта 2021 в детском дошкольном учреждении «Солнышко» в г. Тольятти малолетний ребёнок получил тяжелую травму. В результате трехлетний малыш лишился части фаланги пальца.

Сотрудники прокуратуры оперативно начали проверку по данному факту.

«По окончании проверочных мероприятий и будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело после падения малыша в открытый колодец.