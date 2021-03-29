Оренбург, , 07:55 — REGNUM В Оренбурге и еще четырех городах ПФО (Ульяновске, Пензе, Саратове и Нижнем Новгороде) создадут центры ядерной медицины. Об этом заявил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров во время посещения Центра ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» в Кирове, сообщают СМИ.

Центры ядерной медицины откроют до 2023 года. Объем финансирования на эти цели составит 8,6 млрд рублей.

Учреждения оснастят оборудованием для ПЭТ/КТ — сканирования. Проведенное на нем исследование позволит сделать точную диагностику и выявить злокачественные опухоли на ранней стадии. Медуслуги в Центрах ядерной медицины будут предоставлять по полису ОМС.