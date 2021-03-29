Благовещенск, , 07:53 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом в Приамурье был зарегистрирован ровно год назад — 29 марта 2020 года стало известно о первой заболевшей жительнице области. За год в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 830 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в амурском управлении Роспотребнадзора.

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За последние сутки в Приамурье выявили ещё 21 случай заражения коронавирусом. Из всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 10 человек болеют ОРВИ, столько же — пневмонией. Один житель области переносит заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье провели почти 856 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последнюю неделю в области скончались ещё 16 носителей коронавируса. За всё время жертвами COVID-19 стали 236 человек.

Первая заболевшая коронавирусом жительница Приамурья приехала в регион из Марокко. Инфицированная самоизолировалась и перенесла заболевание в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, события на рынке вакцин можно сравнить с войной, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).