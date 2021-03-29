Находка, Приморский край, , 08:00 — REGNUM В Находке Приморского края возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями в одном из филиалов вуза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Речь идёт о филиале ВГУЭС в Находке. Проверкой выявлено, что на учебный 2020−2021 год на первый курс якобы были зачислены студенты на бюджетные места за счёт ассигнований федерального бюджета.

При этом выяснилось, что как таковых студентов в вузе нет — они фактически не обучаются, но в аттестационных ведомостях есть данные о сдаче ими экзаменов и зачётов.

Расследование уголовного дела продолжается, виновных привлекут к ответственности за зачисление в вуз «мёртвых душ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии вскрыт служебный подлог в центре занятости Ирафского района. Двое сотрудников ставили на учет в качестве безработных фиктивных граждан. Афера была придумана для незаконного обогащения. Выявлено хищение бюджетных средств на сумму более полумиллиона рублей.