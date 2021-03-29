Чикаго, США, , 07:47 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Нэшвилла» по шайбы забросили форварды Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и защитник Роман Йози. У «Чикаго» дубль оформил нападающий Алекс Дэбринкэт.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 37 очков. «Чикаго» идёт на пятом месте с 37 очками.

Читайте также: «Флорида» разгромила «Даллас» в матче НХЛ