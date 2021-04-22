Москва, 3 февраля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по аграрным вопросам раскритиковали предложение Минсельхоза о сокращении расходов федерального бюджета на госпрограмму развития АПК в 2016 году на 9,3%, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля. «Нельзя в нынешних условиях экономить на сельском хозяйстве. Следует обеспечить финансирование мероприятий госпрограммы, сохранив уровень финансирования не ниже уровня 2015 года», — заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Также при корректировке параметров госпрограммы актуально предусмотреть консолидацию (укрупнение) субсидий и показателей результативности госпрограммы, следует учесть адресность оказания государственной поддержки, считает парламентарий. «В частности, утвердить в разрезе каждого субъекта РФ планы развития молочного, мясного животноводства, овощеводства, строительства и реконструкции селекционно-генетических центров, согласовать объемы производства, по основным видам продуктов, учесть агропотенциал регионов, межотраслевые и межтерриториальные балансы», — пояснила депутат.

Кроме того, по ее мнению, следует предусмотреть в рамках антикризисного плана правительства РФ выделение дополнительных ресурсов в размере 40 млрд рублей ежегодно — «для производства овощей и плодово-ягодных культур, винограда и молочной продукции для обеспечения импортозамещения».

Минсельхоз предложил сократить расходы на госпрограмму развития АПК — с 237 млрд рублей до 215,018 млрд рублей — проект соответствующего постановления правительства подготовило министерство.