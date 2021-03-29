Сургут, Югра, , 07:39 — REGNUM В Югре достроили сургутский Центр охраны материнства и детства. Об этом в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель губернатора ХМАО, экс-мэр Сургута Вадим Шувалов.

Федеральные эксперты оценили готовность центра к открытию. Комплекс рассчитан на 315 коек, 165 посещений в смену.

«Центр охраны материнства и детства практически готов к лицензированию и скоро примет первых пациентов», — отметил Вадим Шувалов.

Напомним, сургутский Центр охраны материнства и детства был одним из самых проблемных и скандальных долгостроев в Югре. Его начали строить, а 2015 году и должны были сдать через два года. Однако в процессе строительства выявились проблемы с фундаментом и возведение объекта затянулось почти на четыре года. Его стоимость с 10 млрд рублей в итоге вылилась в 18 млрд рублей.