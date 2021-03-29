Сомбатхей, , 07:39 — REGNUM Два пенальти принесли молодёжной сборной Франции по футболу победу над командой России. Встреча завершилась со счётом 0:2.

В составе французской команды голы забили нападающий Одсонн Эдуард и полузащитник Нанитамо Иконе. Они реализовали одиннадцатиметровые удар после двух нарушений правил со стороны защитника сборной России Павла Маслова, который сначала сфолил в своей штрафной, а затем сыграл рукой.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче сборная России победила команду Исландии со счётом 4:1.

Теперь российские футболисты предстоит сыграть 31 марта со сборной Дании. Сейчас датская команда идёт на первом месте с шестью очками. Далее идут сборные Франции и России, у которых по три очка. Сборная Исландии очков не набрала.