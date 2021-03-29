Москва, , 07:37 — REGNUM Представителей поколений X и Y назвала самыми востребованными работниками в России генеральный директор московской рекрутинговой компании Татьяна Долякова 29 марта в беседе с радио Sputnik.

Как пояснила Долякова, людей в возрасте старше 30 и старше 40 лет, которых часто называют поколением X и Y, отличает готовность брать на себя ответственность, а также способность принимать самостоятельные решения. Этим они выгодно отличаются для работодателей от поколения Z или зумеров, то есть людей младше 25 лет.

Немаловажным фактором для работодателей является наличие опыта работы, который редко есть у молодых людей поколения Z. Кроме того, зумеры часто не готовы и не привыкли работать по многу часов, они склонны придерживаться правил. В отличие от них, представители старших возрастных групп значительно чаще готовы работать дольше, в том числе в сверхурочное время, и при этом эффективнее младшего поколения.

Однако Долякова отметила, что молодые специалисты, в свою очередь, могут похвастаться международным образованием, новыми востребованными в современном мире навыками и умениями, неординарными подходами к решению задач.

«Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать. Они берут навыки молодых специалистов и могут очень хорошо адаптироваться к изменениям», — добавила специалист-рекрутёр.

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