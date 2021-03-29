29 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Ролик появился в соцсетях и наделал много шума. В выходные дни (27−28 марта) пользователи интернета гадали: фейк это или реальное похищение.

Наталья Хомутова, , 10:18 — REGNUM В Перми возле дома № 10 по ул. Халтурина женщину затолкали в багажник автомобиля и увезли. Прохожий попытался остановить машину, но безрезультатно. Инцидент на камеру телефона успел снять очевидец из окна квартиры.

Цитата из видео Неизвестный затолкал девушку в багажник машины в Перми

Ролик появился в соцсетях и наделал много шума. В выходные дни (27−28 марта) пользователи интернета гадали: фейк это или реальное похищение.

«Да фейк это все!» — считает Дмитрий.

«Это Восточный обычай! Кража невесты», — выразил мнение другой подписчик.

«Сдается мне это скорее спасение, чем кража. Из плохой компании», — прокомментировал Артем.

«А на деле пацаны снимают пранк, как обычно», — отметил Никита.

«На постановку очень похоже», — сказал Павел.

В соцсетях разгорелась дискуссия по поводу оказания помощи женщине, когда ее, сопротивляющуюся, мужчина заталкивал в багажник машины. Подписчики считают, что надо было не снимать ЧП на видеокамеру, а звонить в полицию и дать отпор похитителю, чтобы помочь женщине.

Между тем администратор паблика сообщил, что очевидец, предоставивший видеозапись, проинформировал сразу правоохранителей о похищении.

В ГУ МВД заявили, что проводят проверку по данному видео. Никаких обращений или заявлений о пропаже не поступало.

Цитата из видео Неизвестный затолкал девушку в багажник машины в Перми

Вскоре появилась новая информация. По данным СМИ, полиция установила личности участников конфликта и причину столь шокирующего поведения. Как выяснилось, 27 марта разыгралась семейная драма на почве ревности.

Молодой человек в кадре — это пермяк, который узнал и приехал по адресу, где в тот момент с другим находилась его возлюбленная. Он дал ей возможность одеться и вывел ее на улицу, затем засунул в багажник и увез. Кем был третий мужчина, заскочивший на багажник, пока устанавливается, сообщает издание «Комсомольская правда».

Полиция Мвд.рф

"Девушка не пострадала, претензий друг к другу они не имеют, молодые люди помирились», — заявили в полиции.

В свою очередь, портал life.ru сообщил, «похититель» признался, что поездка девушки в багажнике и ситуация в целом изначально были пранком.