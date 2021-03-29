Москва, , 09:20 — REGNUM Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ проведет серию вебинаров по развитию надпрофессиональных навыков. Об этом 29 марта сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Запись на мероприятие уже открыта. По окончанию обучения участникам будут выданы специальные сертификаты. Трансляции будут проходить на интерактивной платформе «Технограда». Первое занятие начнется 30 марта в 19:00.

«Программа обучения состоит из восьми вебинаров. Каждый из них посвящен отдельным компетенциям: коммуникативным навыкам, технике речи, способам работы с большим объемом информации и другим», — заявила Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприниматели Москвы смогут пройти обучение по президентской программе